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Aktüel

Gaziantep'te yankesicilik anı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-08-08 15:39:21 -
Gaziantep'te yankesicilik anı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan yankesicilik şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Yukarıbayır Mahallesi'nde yaşanan yankesicilik olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, olayın gerçekleştiği çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlının mağduru takibi, yankesicilik anı ve olay yerinden kaçması yer alıyor.

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