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Gündem Gaziantep'te yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı!
Gündem

Gaziantep'te yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı!

Yeniakit Publisher
2024-04-15 18:07:00 - 2024-04-15 18:09:29
Gaziantep'te yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı!

Gaziantep İl Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG üyesi bir teröristi yakaladı.

İstihbarat üzerine harekete geçen Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar sonucunda ülkeye yasa dışı yollarla girerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye'de 2017-2018 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen A.A. isimli yabancı uyruklu şüphelinin saklandığı yeri tespit etti.

Cezaevine teslim edildi!

Şüpheli, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan terörist, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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