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Gaziantep'te yabancı uyruklu genç parkta ölü bulundu

Suriye uyruklu genç, parkta başından ve karnından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

09 Temmuz 2019 Salı 13:02
Gaziantep'te yabancı uyruklu genç parkta ölü bulundu

Gaziantep'te 17 yaşındaki Suriye uyruklu genç, parkta silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'ndekiManzara Parkı'nda yerde hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin Suriye uyruklu Muhammet Nağme (17) olduğunu, başından ve karnından silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Nağme'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:02
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