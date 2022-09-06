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Yerel Gaziantep'te vidanjör patlaması! 2 kişi öldü
Yerel

Gaziantep'te vidanjör patlaması! 2 kişi öldü

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada bulunan vidanjörün patlaması sonucu 2 hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 15:08:00 -
Gaziantep'te vidanjör patlaması! 2 kişi öldü

Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir araç üstü ekipmanları üretiminin yapıldığı fabrikada vidanjörle işlem yapılırken henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle vidanjörün arka bölümünde bulunan işçilerden Mustafa Kesiktaş (27) ile Ercan Kılıç (25) hayatını kaybetti.

Kesiktaş ile Kılıç'ın cenazeleri, incelenmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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