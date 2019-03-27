Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ile yakalanan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan Y.T.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler devriye sırasında Fırat Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Y.T.'ye, 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Aramada, Y.T.'nin üzerinde 1,40 gram esrar, 53,80 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler Y.T.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü.



İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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