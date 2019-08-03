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Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına büyük darbe!

Gaziantep’te, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheliden biri tutuklandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:54
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına büyük darbe!

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda S.Ş, F.K. ve M.E.Y. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 22 gram sentetik uyuşturucu, 1 pompalı tüfek, 9 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 475 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.Y, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:54
  1. Gaziantep
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  3. Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi Amirliği ekipleri
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