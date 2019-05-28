Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına baskın!

Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konak ve Alaybey mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 tabanca, 20 mermi, 1112 uyuşturucu hap, 125 gram eroin, 110 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1000 dolarlık ve 1000 euroluk sahte banknotlar ele geçirildi. Uyuşturucu ile diğer malzemelere el koyan ekipler; H.T., U.D., H.Y., M.T., B.G., M.A. ve D.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. ve H.T.'ye mahkemece ev hapsi verildi, M.A. ise tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.