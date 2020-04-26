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Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

2020-04-26 13:07:04 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 200 gram uyuşturucu, 85 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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