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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:09:53 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 27 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bin 104 uyuşturucu hap, bin 570 gümrük kaçağı sigara, 90 gram uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca ve iki ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.




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