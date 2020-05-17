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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:57:18 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 18 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 241 gram uyuşturucu madde ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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