Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 49 bin 854 uyuşturucu hap ele geçirildi Gaziantep'te, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 49 bin 854 uyuşturucu hap ile metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep'te, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.B.'nin evinde yapılan aramada 49 bin 854 uyuşturucu hap ile metamfetamin ele geçirildi.



Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.B. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 49 bin 854 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, kullanıma hazır halde 4,80 gram metamfetamin, 1 tabanca, 10 mermi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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