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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı!

Gazintep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:52
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı!

Gazintep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği Narkotim ekipleri, farklı zamanlarda Güneş, Düztepe ve İnönü mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin bulunduğu yerlerde yapılan aramalarda 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 230 uyuşturucu hap, pompalı tüfek, biri kurusıkı 3 tabanca, 18 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 570 lira ele geçirildi, E.A, D.K, Ö.Ö, B.G, B.K. ve M.Ü. uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K. ve Ö.Ö. cumhuriyet savcılığınca ifadesinin ardından serbest bırakıldı, E.A, B.G, B.K. ve M.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 17:52
  1. Narkotim ekipleri
  2. Şahinbey
  3. uyuşturucu operasyonu

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