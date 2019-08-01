Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 zanlıdan 14'ü tutuklandı.01 Ağustos 2019 Perşembe 17:45
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko Tim ekipleri, çeşitli mahallelerde önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 994 gram sentetik uyuşturucu, 452 uyuşturucu hap, 35 kök ekili Hint keneviri, 3 hassas terazi, 4 tabanca, 37 mermi, 2 tüfek, 27 kartuş, 2 kuru sıkı tabanca, 4 çalıntı oto teybi, 1 çalıntı müzik seti, 1 çalıntı motosiklet, 2 bilgisayar monitörü, 2 cep telefonu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 220 lira ile 500 dolar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 22'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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