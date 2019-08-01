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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:45
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko Tim ekipleri,  çeşitli mahallelerde önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 994 gram sentetik uyuşturucu, 452 uyuşturucu hap, 35 kök ekili Hint keneviri, 3 hassas terazi, 4 tabanca, 37 mermi, 2 tüfek, 27 kartuş, 2 kuru sıkı tabanca, 4 çalıntı oto teybi, 1 çalıntı müzik seti, 1 çalıntı motosiklet, 2 bilgisayar monitörü, 2 cep telefonu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 220 lira ile 500 dolar ele geçirildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 22'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:45
  1. İl Emniyet Müdürlüğü
  2. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü
  3. Narko Tim ekipleri
  4. sentetik uyuşturucu
  5. uyuşturucu hap
  6. kök ekili Hint keneviri
  7. hassas terazi
  8. tabanca
  9. mermi
  10. tüfek
  11. kartuş
  12. kuru sıkı tabanca
  13. çalıntı oto teybi
  14. çalıntı müzik seti
  15. çalıntı motosiklet
  16. bilgisayar monitörü
  17. cep telefonu
  18. uyuşturucu madde ticareti
  19. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı
  20. Gaziantep

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