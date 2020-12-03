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Aktüel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 09:29:58 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 29 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 89 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız 10 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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