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Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 21gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 08:45:33 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 21gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 21 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 181 gram uyuşturucu, 5 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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