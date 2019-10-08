Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Gaziantep'te, polis ekiplerince yol kontrolünde durdurulan TIR ve yolcu otobüsündeki valizde yapılan aramada 10 kilo eroin, 2 kilo metamfetamin ve 9 kilo esrar ele geçirildi, sürücüler O.C. ve A.İ. gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Şanlıurfa- Gaziantep yolunda kontrol noktası oluşturan polis, plakası belirlenen TIR ve yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler araçlarda yaptığı aramda 10 kilo eroin, 2 kilo metamfetamin ve 9 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturuculara el koyan ekipler, sürücüler O.C. ve A.İ.'yi gözaltına aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.