Gaziantep'te üniversite öğrencilerine morgda ders

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencilerine, Asri Mezarlık morgunda, cenaze yıkama ve kefenleme işlemleri dersi anlatıldı. Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık Gasilhanesi imamları tarafından öğrencilere cenazenin yıkama işleminden defin için hazır hale getirildiği kefenleme işlemine kadar yapılması gerekenler, detaylı bir şekilde anlatıldı.

Oldukça sessiz bir ortamda işlenen derste imamlar musalla taşında kullanılan tüm malzemeleri öğrencilere göstererek, yapılması gerekenleri uygulamalı ve detaylı bir şekilde anlattı.

Dikkatle anlatılanları dinleyen öğrenciler ise merak ettiklerini de imamlara sorarak öğrendi.