Gaziantep'te trafik kazası: Ölü ve yaralılar var Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Abdurrahman Celepkolu (40) yönetimindeki hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG)Otoyolu Şatırhöyük Mahallesi mevkisinde Mehmet Emin A. yönetimindeki tırla çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Zarife Celepkolu (60) yaşamını yitirdi, sürücü Abdurrahman ile Hasibe, İbrahim ve NezirCelepkolu yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı ve Gaziantep’teki hastanelere sevk edilirken, hayatını kaybeden Zarife Celepkolu'nun cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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