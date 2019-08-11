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Gaziantep’te trafik kazası: 2 ölü

Gaziantep’te gece geç saatlerde yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan sürücü ile yanındaki arkadaşı kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

11 Ağustos 2019 Pazar 16:11
Gaziantep’te trafik kazası: 2 ölü

Gaziantep’te gece geç saatlerde yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan sürücü ile yanındaki arkadaşı kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza, gece 02.30 sularında Sani Konukoğlu Bulvarı Güzelyurt Konutları mevkisinde meydana geldi. Mehmet G. idaresindeki 27 DF 790 plakalı araç direksiyon hakimiyeti kaybolunca önce kaldırıma sonra da kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kazanın ardından sürücü Mehmet G. ile araçta yolcu olarak bulunan Furkan A. ağır yaralandı.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından farklı hastanelere kaldırılan yaralılar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Hayatını kaybeden Mehmet G. ile Furkan A. Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Öte yandan cenazeleri teslim almak için Asri Mezarlık içerisindeki Gasilhane’de bekleyen hayatını kaybedenlerin yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:11
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