0553 313 94 23

Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

06 Ekim 2019 Pazar 15:34
Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü

Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolunda karşıya geçmeye çalışan 55 yaşındaki Mehmet Durmuş'a, Ö.B yönetimindeki 27 TB 909 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Durmuş'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 15:34
  1. Gaziantep
  2. Nurdağı
  3. Adana Adli Tıp Kurumu
  4. Mehmet Durmuş
  5. Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şimdi de ölü istismarı başladı! ‘Mezar ziyaretleri servisi’ adı altında sömürü
    1. Şimdi de ölü istismarı başladı! ‘Mezar..
    2. Avrupa ülkesinin ismi resmen değişti
    3. Rusya'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması!
    4. Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü
    5. HDP binası önündeki evlat nöbetinde..
    6. İran’dan Türkiye’nin olası..
    7. Kılıçdaroğlu'nun sözleri 15 Temmuz'u..
    8. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu..
    9. Operasyon an meselesi! Suriye sınırına..
    10. ABD'de silahlı saldırı! Ölüler var
    11. İBB duyurdu! Metrobüste yeni dönem
    12. Çavuşoğlu'ndan ABD'nin paylaşımına..
    13. Doğu Akdeniz için kritik uyarı!
    14. Sakarya'da tır otobüs durağına çarptı:..
    15. 'Tarifi tutturulamayan' ekmeğin ünü..
    16. YPG destekçisi Brett McGurk'ten..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok sert..
    18. 500 milyon TL değerindeki araçlar..
    19. "Gidin ve küffara söyleyin,..
    20. Ege'deki 2 ada satışa çıkarıldı
    21. Kaftancıoğlu'nun yardımcısı gözaltına..
    22. Tarihçi Mustafa Armağan'ın acı günü
    23. Bayern Münih'e Hoffenheim dur dedi! 2-1
    24. Premier Lig'de Liverpol dolu dizgin!..
    25. ABD Maslahatgüzarı Bakanlığa çağrıldı
    26. ABD, Arabistan'ı İran'a mecbur etti
    27. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna:..
    28. Suriye'nin kuzeyinde hareketli anlar!..
    29. Beşiktaş'tan gönderilmişti! Belçika'da..
    30. Anca poz verirsiniz... Kendi gemisini..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
    İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
    İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu