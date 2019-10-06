Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolunda karşıya geçmeye çalışan 55 yaşındaki Mehmet Durmuş'a, Ö.B yönetimindeki 27 TB 909 plakalı hafif ticari araç çarptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Durmuş'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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