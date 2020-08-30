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Aktüel Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı
Aktüel

Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 00:27:21 -
Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5'i ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nurdağı-Gaziantep kara yolu 26. kilometresinde, S.A (38) yönetimindeki 42 AGM 147 plakalı cip, park halindeki 27 AEP 771 plakalı hafif ticari araçla 80 ABY 336 plakalı kurtarıcıya çarptı.

Suriye uyruklu Mayada Hamidi'nin (55) olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, araçlardaki 9 kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada, arıza yaptığı için park halinde duran hafif ticari aracın kazaya karışan taşıyıcıya yüklenmeye çalışıldığı öğrenildi.

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