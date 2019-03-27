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Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" tabir edilen sokak satıcısı, kovalamaca sonucu yakalanarak tutuklandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:27
Gaziantep'te "torbacı" operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fırat Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği Y.T'yi durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 1,40 gram esrar, 53,80 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:27
  1. Gaziantep
  2. uyuşturucu operasyonu

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