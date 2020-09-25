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Aktüel Gaziantep'te toplu taşıma araçlarında Kovid-19 takibi yapılacak
Aktüel

Gaziantep'te toplu taşıma araçlarında Kovid-19 takibi yapılacak

Kentte toplu taşımada kullanılan "Gaziantep Kart" ile Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar" uygulamalarının entegre hale getirilmesi amacıyla protokol imzalandı - Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Evde karantinada olması gerekenler toplu taşımaya binmeye çalışıyorsa sistem onu tespit edecek ve durduracak"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:45:04 -
Gaziantep'te toplu taşıma araçlarında Kovid-19 takibi yapılacak

GAZİANTEP (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımadaki "Gaziantep Kart" ile Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulamalarının entegre hale getirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Valilik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ekibinin, Kovid-19 ile mücadelede teknolojiyi en iyi şekilde kullandığını söyledi.

Gaziantep'te akıllı şehir projelerini tek tek hayata geçirdiklerini ve bu anlamda toplu taşımanın oldukça önemli olduğunu belirten Şahin, kentin, Türkiye'nin en iyi akıllı şehir altyapısına sahip olduğunu ifade etti.

Kentte toplu taşımanın takibi için vatandaşların "Gaziantep Kart" uygulamasını kullandığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığının HES uygulamasının buraya entegre edilmesi gerekiyordu. Böyle bir uygulamayı Türkiye'de ilk olarak Gaziantep yapıyor. Evde karantinada olması gerekenler toplu taşımaya binmeye çalışıyorsa sistem onu tespit edecek ve durduracak. Toplu taşımanın içerisinde dezenfekteye, maskeye dikkat ediyoruz ama şüpheli veya karantinada olması gereken bir kişi binerse oradaki herkesi şüpheli hale getirebiliyor."

Şahin, yeni uygulama sayesinde toplu taşıma araçlarındaki riskin azaltılacağını ifade etti.

Vali Davut Gül de evde karantinada olması gereken bazı vatandaşların kendilerini iyi hissettikleri anda toplu taşıma kullanarak dışarı çıktığını ve toplum sağlığını tehlikeye attığını söyledi.

Kentte yaklaşık 600 bin kişinin "Gaziantep Kart" uygulamasını kullandığını anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Hepsine bu sistem yüklenecek. Karantinadaki vatandaşlarımızın kartı, toplu taşımada geçmeyecek. Başkasının kartını da kullanamayacak. Gaziantep'te toplu taşımada sadece kart geçiyor. Büyükşehir Belediyemizin Sağlık Bakanlığı ile yaptığı anlaşmaya göre, kişi bu programı yüklediğinde riski sıfırlamış olacağız."


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