  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 19:48:57 -
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt propagandası yaptığı belirlenen M.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kent merkezindeki belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı