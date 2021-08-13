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Gündem

Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 23:09:00 -
Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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