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Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 14 gözaltı

Gaziantep'te tefecilik yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:07
Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 14 gözaltı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecik yapan şüphelilere yönelik kentte 20 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, başkasına ait olduğu tespit edilen çok sayıda kredi kartı, banka çekleri, senetler, içerisinde farklı kişilere ait bilgileri içeren çok sayıda ajanda, kredi kartı slipleri, çok sayıda karşılığı bulunmadığı değerlendirilen faturalar, 1 tabanca, 287 fişek, 1 pompalı tüfek ve tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 230 bin 425 lira ele geçirdi.

Tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlı sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:07
  1. Gaziantep'te tefecik
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
  4. kredi kartı
  5. banka çekleri
  6. senetler
  7. ajanda
  8. kredi kartı slipleri
  9. faturalar
  10. tabanca
  11. fişek
  12. pompalı tüfek
  13. tefecilik

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