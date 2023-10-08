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Yerel Gaziantep'te tarihi eser operasyonunda 245 sikke ele geçirildi
Yerel

Gaziantep'te tarihi eser operasyonunda 245 sikke ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-10-08 15:00:00 -
Gaziantep'te tarihi eser operasyonunda 245 sikke ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 245 sikke bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit ettiği şüphelinin evinde arama gerçekleştirdi.

Ekipler, aramada, tarihi olduğu değerlendirilen 245 sikke ele geçirdi, zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Yerel

Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon
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