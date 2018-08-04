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Gaziantep'te şoke eden mezarlık ilanı! Araştırma başlatıldı

Gaziantep'te bir kişinin başkasına ait aile mezarlığını bir alışveriş sitesi üzerinden satışa çıkardığı belirlendi

04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:18
Gaziantep'te şoke eden mezarlık ilanı! Araştırma başlatıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün, yerel bir gazetede yer alan "satılık mezarlık" haberi üzerine araştırma başlattığı belirtildi.

ALIŞVERİŞ SİTESİNDEN SATIŞA ÇIKARDI

Araştırma sonucu M.Y'nin, Asri Mezarlık'taki Aktekin Akkılıç'a ait aile mezarlığını, sahibinin izni ve haberi olmadan bir alışveriş sitesinde satışa çıkardığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BAŞKASINA DEVREDİLEMEZ"

"Habere konu olan M.Y'ye karşı hem vatandaşlarımızın hem de belediyemizin hakkını hukuk önünde savunacağız. Büyükşehir Belediyesi encümeninin kararına göre, aileye tahsis edilen ve mücbir sebepler nedeniyle kullanılmayan mezarlar, mezar sahibinin talebi ve mezarlıklar şube müdürlüğünün onayıyla sadece belediyeye iade edilebilir, başkalarına devredilemez. Bu nedenle bu tarz ilanlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Vatandaşların, bu yönde alınan belediye meclis kararına karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz."

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:18
  1. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  2. Mezarlıklar müdürlüğü
  3. mezar satış ilanı
  4. skandal

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