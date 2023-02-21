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Yerel Gaziantep'te şebeke suyu ile ilgili açıklama
Yerel

Gaziantep'te şebeke suyu ile ilgili açıklama

Gaziantep'te şebeke suyunun yapılan incelemede güvenle kullanılabilir uygunlukta olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 17:48:00 -
Gaziantep'te şebeke suyu ile ilgili açıklama

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, depremlerin ilk gününden itibaren su kaynakları için GASKİ ekiplerinin 11 bin 200 analiz yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yaşadığımız bu süreçte şehrimize su temin edilen kaynaklardan, şehir içi kuyularımızdan ve şebekeden düzenli olarak su numuneleri alınmakta olup laboratuvarlarımızda analizleri yapılmaktadır. 06.02.2023 tarihinden itibaren toplam 11 bin 200 analiz yapılmış olup, mikrobiyolojik ve kimyasal analiz sonuçları neticesinde 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik'e uygun olduğu tespit edilmiştir. Bugün itibariyle şehir merkezimiz genelinde şebeke suyumuz, içmeye ve kullanıma uygundur. Tüm halkımıza bu süreçte göstermiş olduğu sabır, tahammül ve duyarlılık için teşekkür ederiz."

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