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Aktüel

Gaziantep'te sağlık çalışanına darp güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:17:40 -
Gaziantep'te sağlık çalışanına darp güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sağlık çalışanının, hasta yakınları tarafından darbedilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

İddiaya göre, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kovid-19 bölümünde paramedik olarak görev yapan Eyüp Toprak, sıra yüzünden iki hasta yakınıyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınlarınca darbedilen Toprak, hastanede görevli güvenlik görevlisi ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tedavi altına alınan sağlık çalışanının burnunun kırıldığı ve 10 gün iş göremez raporu aldığı öğrenildi.

Hasta yakını olan 2 zanlı ise güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kavga, hastanedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, sağlık çalışanı Toprak'ın hasta yakınlarıyla görüşmesi, ardından yaşanan tartışma ve hastane dışına da yansıyan kavga yer alıyor.


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