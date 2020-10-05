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Aktüel Gaziantep'te otomobilde 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Gaziantep'te otomobilde 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 09:29:10 -
Gaziantep'te otomobilde 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te marşpiyelinde 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine otobanda bir aracı takibe alan ekipler, doğu gişelerinde aracı durdurdu.

Yapılan aramada marşpiyele gizlenmiş 14 paket halinde 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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