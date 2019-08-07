Gaziantep’te otomobil ile minibüs çarpıştı: ölü ve yaralı var
Gaziantep’te otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:11
Gaziantep’te otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Gaziantep-Nizip karayolunun 15’inci kilometresinde bir otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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