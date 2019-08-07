Gaziantep’te otomobil ile minibüs çarpıştı: ölü ve yaralı var Gaziantep’te otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Gaziantep’te otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Gaziantep-Nizip karayolunun 15’inci kilometresinde bir otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.