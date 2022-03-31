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Gündem Gaziantep'te operasyon! 5 şüpheli enselendi
Gündem

Gaziantep'te operasyon! 5 şüpheli enselendi

Gaziantep'te terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 18:59:00 -
Gaziantep'te operasyon! 5 şüpheli enselendi

Gaziantep'te terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamayı göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DAEŞ'in muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçmiş dönemde terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösterdiği ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.

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