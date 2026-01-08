Gaziantep’te "ölüm makinesi" dehşeti! Bir hafta arayla ikinci feci can kaybı yaşandı!

  • İSTANBUL
Yerel

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir besi çiftliğinde çalışan 4 çocuk babası 36 yaşındaki Emrah Şahin, 6 Ocak’ta dengesini kaybederek çalışır durumdaki yem karma makinesine düştü.

Olay, 6 Ocak tarihinde Nizip ilçesine bağlı kırsal Doğrular Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki bir besi çiftliğinde çalışan 4 çocuk babası Emrah Şahin (36), dengesini kaybederek yem karma makinesine düştü. Durumu fark eden diğer çalışanlar makineyi durdurarak 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Makineden ağır yaralı olarak kurtarıldı, 2 gün sonra hayatını kaybetti

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yem karma makinesinde sıkışarak ağır yaralanan Emrah Şahin'i güçlükle çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı Şahin, ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Şahin, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Nizip ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Bir hafta içerisinde aynı şekilde ikinci ölüm

Kentte, 2 Ocak günü de Yavuzeli ilçesi kırsal Beğendik Mahallesi'nde beslediği hayvanları için yem hazırlayan 5 çocuk babası Osman Solmaz (55), dengesini kaybederek çalışır durumdaki yem karma makinesine düşmüş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kentte, son bir haftada aynı şekilde 2 olayın meydana gelmesi dikkat çekti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

