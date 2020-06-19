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Aktüel

Gaziantep’te okullar LGS sınavına hazır

Yarın yapılacak LGS öncesi Gaziantep okulların tamamı sağlık ve hijyen kurallarına uygun şekilde hazır hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:40:54 -
Gaziantep’te okullar LGS sınavına hazır

Yarın yapılacak LGS öncesi Gaziantep okulların tamamı sağlık ve hijyen kurallarına uygun şekilde hazır hale getirildi.


Yarın, Türkiye genelinde yapılacak olan LGS öncesi okullardaki son hazırlıklar tamamlandı. Gaziantep’te de yarın LGS öncesi okullardaki dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Yetkililer, sınav öncesi okulların giriş kapısı, çocukların elleriyle dokunabilecekleri kapı kolları ve çerçeveleri, merdivenler, korkuluklar, sınav olacakları sınıflar, oturacakları sıralar, öğretmen masaları, pencere kolları ve lavaboların titizlikle dezenfekte edildiğini vurguladı.


Okullarda sınavına girecek olan yüzlerce öğrencinin sağlığı kapsamında dezenfekte çalışmalarını tamamladıktan sonra sonra okul girişlerine, koridorlara ve sınıflara sosyal mesafe kurallarını hatırlatan etiketler yapıştırıldı, girişlere, sınıflara ve lavabolara da dezenfekte mekanizmaları bırakıldı.

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