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Aktüel

Gaziantep'te okul kantininden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 17:06:13 -
Gaziantep'te okul kantininden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bir okulun kantininden hırsızlık yaparken güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eydibaba Mahallesi'ndeki bir okulun kantininden çeşitli malzemeler çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği zanlıyı gözaltına aldı.

Çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının kantindeki malzemeleri çaldığı anlar yer aldı.

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