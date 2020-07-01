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Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-07-01 15:02:41 -
Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeni Mahalle'de Hilmi Y'nin evinin önüne park ettiği 27 SR 964 plakalı motosiklet, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından çalındı.

Hilmi Y, motosikletini yerinde göremeyince durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin motosikletin bulunduğu yerde bir süre gözlem yaptıktan sonra apartmanın önündeki motosikleti çaldığını tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin çevreyi kontrol ettiği, diğerinin ise zincirle bağlı motosikleti cebinden çıkardığı aparatla söktükten sonra araçla uzaklaşması yer alıyor.

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