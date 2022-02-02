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Yerel Gaziantep'te kuyumcudan yarım kilo altın çaldılar!
Yerel

Gaziantep'te kuyumcudan yarım kilo altın çaldılar!

Gaziantep'te bir kuyumcunun camını kıran yüzleri kar maskeli silahlı 2 kişi, vitrindeki yaklaşık 500 bin lira değerindeki yarım kilo altınları alarak kaçtı. Polis ekipleri hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 13:50:00 -
Gaziantep'te kuyumcudan yarım kilo altın çaldılar!

Olay, merkez Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi’ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen, yüzlerini kar maskesi ile gizleyen ve ellerinde silah bulunan 2 kişi kuyumcunun önüne otomobille geldi.

Kuyumcunun önünde bir el ateş ettikten sonra vitrin camını silah kabzasıyla kıran şüpheliler, vitrinde bulunan yaklaşık 500 bin lira değerindeki yarım kilo altını alıp otomobile binerek kaçtı.

Camın kırılmasıyla büyük bir şok yaşayan kuyumcu Alican Bulut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kuyumcu dükkanında inceleme yaptı. Polis ekipleri hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. (İLKHA)

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