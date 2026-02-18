Gaziantep'te kuyumcu soygununda çember daralıyor!
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dün yaşanan film sahnelerini aratmayan kuyumcu soygununa ilişkin yürütülen titiz çalışmalarda, bir şüpheli daha kıskıvrak yakalandı. Maskeli ve silahlı şekilde kuyumcuya dalarak altınları gaspeden şebekenin peşini bırakmayan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Y.Ç. isimli zanlıyı saklandığı adreste düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına aldı.
Gaziantep'te kuyumcudan altın çaldıkları gerekçesiyle 1 şüpheli daha gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde bir kuyumcudan altın çalan şüphelileri yakalama çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler bu kapsamda şüpheli E.Y.Ç'yi kent merkezinde düzenledikleri operasyonla saklandığı adreste yakaladı.
Polis ekipleri, adreste yaptığı aramada çalıntı olduğu belirlenen altınlara el koydu.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
- Olay
Dün Vatan Mahallesi'nde P.K.'nin işlettiği kuyumcuya giren silahlı ve maskeli kişiler vitrindeki bir miktar altını alarak plakası sökülen otomobille bölgeden uzaklaşmış, polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen İ.P. (17) ile İ.P.Ç'yi (17) kent merkezinde yakalamıştı.