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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 vaka sayıları düşüyor
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 vaka sayıları düşüyor

Vali Davut Gül: "Virüs tamamen yok olana kadar disiplinli yaşamımızın devam etmesi lazım" - Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Olay 1 ile başladı. O bir bitene kadar çok disiplinli olmalıyız. Maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat edeceğiz. Bu musibetten en hızlı kurtulacak olan gazi şehir olacak inşallah"

Yeniakit Publisher
2020-12-25 12:52:01 -
Gaziantep'te Kovid-19 vaka sayıları düşüyor

GAZİANTEP (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Gaziantep'teki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının yüzde 66 oranında düştüğünü açıklamasının ardından, kentte sevinç yaşanırken tedbir konusunda da kararlılık çağrısında bulunuldu.

Vali Davut Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki vaka sayılarının düşüşünü "Gazianteplilerin başarısı" diye nitelendirdi.

Herkesin kendini disipline ettiğinde ve kurallara uyulduğunda vaka sayılarının düştüğünün altını çizen Gül, şöyle konuştu:

"Dikkat etmediğimizde, tedbirleri gevşettiğimizde ise vakalar 1 hafta sonra yükseliyor. Dolayısıyla bunun düşüşünü de yükselişini de çok dikkate almamak lazım. Virüs tamamen yok olana kadar disiplinli yaşamımızın devam etmesi lazım. Gaziantepliler maske, mesafe ve temizlik kurallarına olabildiğince dikkat ediyor. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bu noktada en önemli unsurun vatandaşın disipline olması ve koyulan genelgelerin hayata geçirilmesi olduğunu ifade etti.

Gaziantep'in alınan genelgeleri Vali Davut Gül başkanlığında adeta nakış gibi işlediğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Belediye olarak ben ve diğer belediye başkanlarımız bu süreçte üzerimize ne düşüyorsa büyük bir destek verdik. Allah şahit, tüm gücümüzle bu sürece destek olmaya çalıştık. Tek başına HES kodu uygulaması tüm Türkiye'ye örnek oldu. İstanbul daha 15'inde deneme yapacağını söylüyor. Biz temaslı, pozitif ve diğer vakaları toplu taşıma araçlarına bindirmeyerek araçlarımızı sağlıklı hale dönüştürdük. Çocuklarımız için Güvenli Okul Projesi'ni hayata geçirdik. Sağlık adına, şehrimizin geleceği adına, şehrin bu musibetten bir an önce kurtulması adına hepimiz çok yoğun çalıştık. Halkımız da bizlere inanıp güvendi. Ancak şunu da unutmamak gerekir, olay 1 ile başladı. O bir bitene kadar çok disiplinli olmalıyız. Maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat edeceğiz. Bu musibetten en hızlı kurtulacak olan gazi şehir olacak inşallah."

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