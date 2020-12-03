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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 866 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 866 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-03 09:22:27 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 866 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 866 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 457 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 4, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 405 kişiye idari para cezası kesti.

Denetlenen 678 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlamadı.

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