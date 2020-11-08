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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 853 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 853 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-08 11:24:55 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 853 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 853 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 853 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 22 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 429 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

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