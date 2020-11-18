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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 625 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 625 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-18 08:58:43 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 625 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 625 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 625 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 6 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 370 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

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