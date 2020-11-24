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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 471 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 471 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-24 09:31:11 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 471 kişiye ceza

​​​​​​​GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 471 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 471 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 12 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Denetlenen 365 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

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