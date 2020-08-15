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Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 296 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-08-15 09:01:54 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 296 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 296 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 296 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca denetim gerçekleştirilen 421 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

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