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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1175 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1175 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:51:48 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1175 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1175 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1175 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 2 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

Denetlenen 1494 iş yerinden 2'sine ise işlem uygulandı.

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