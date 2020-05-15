Gaziantep'te koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Valiliğin internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, alınan yeni kararla, şehir merkezi ile diğer tüm ilçelerde ramazan davulcularının etkinlikleri yasaklandı.

Vaka görülen fabrikalarda servislerin 3 gün çalıştırılmaması ve dezenfekte edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca il merkezindeki mahallelerde yaşayanların kırsal mahallelere gitmelerine müsaade edilmeyecek.

Kent merkezi dışındaki 7 ilçede yaşayan ve çiftçi belgesi olanlar ise yanlarında çocuk bulunmadan tarla, bahçe işlerini yapmak üzere arsalarına gidip gelebilecek.

Kamu hastanelerinin yanında ve otogarda bulunan taksi duraklarında gündüzleri 4, geceleri 2 olmak üzere nöbetçi taksi planlaması yapılacak.