Gaziantep'te korkunç olay! Asın bu şerefsizi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, maganda kurşunu isabet eden 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Girne Mahallesi'nde sokakta oynayan Hasan Mert Ö'ye nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunu isabet etti.

15 yaşında bir hayat söndü

Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Toplum için büyük tehdit!

Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, toplumu ciddi anlamda tehdit ediyor. Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar, toplumun her alanında insanların karşısına çıkıyor. Adeta kış uykusunda olan adalet sisteminin şehir eşkıyalarına karşı etkisiz kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Adalet Bakanlığına ve Bekir Bozdağ'a çağrı yapan vatandaşlar, sokaklarda terör estiren magandalar için idama varan ağır cezalar verilmesi için çağrı yaptı.

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Yorumlar

Alemdar

Allah rızası için bunlara bir el atılsın. Artık şansa hayatta kalıyoruz

Zafer

Çok önemli ve acil bir konuya değinmişsin akit fakat sadece bugün hergün haber yapılması gereken bir konu çünkü durum çok vahim ve bu yüzden Erdoğan'a oy yok

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