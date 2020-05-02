Gaziantep’te kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Gaziantep’te polis yaptığı yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 3 bin 322 şahsa ceza uygulandı.

Kent genelinde yapılan uygulamalarda vatandaşlar kısıtlamaya uymaları ve evde kalmaları konusunda uyarılıyor. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan çıkma kısıtlaması denetimlerinde Gaziantep’te kısıtlamaya uymayan 3 bin 322 şahsa ve 39 iş yerine cezai işlem uygulandı.

“Uyuşturucu ile mücadele sürüyor”

Kent merkezinde yapılan asayiş uygulamalarla uyuşturucuya karşı verilen mücadele sürdürülüyor. Yapılan uygulamalarda 19 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 13 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapıldı. GBT sorgulamalarında ise 29 aranan şahıs yakalanırken, 55 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Şüpheli şahıs ve araç üzerinde yapılan incelemelerde ise, 189 gram uyuşturucu madde, 96 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız silah, 10 adet fişek, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet çalıntı oto anahtarı, 2 adet kesici alet, 2 adet suça konu cep telefonu ile bir miktar para ele geçirildi.

“Motosiklet sürücüleri denetleniyor”

Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince İl merkezi ve şehirler arası kara yollarında yapılan trafik kontrollerinde, bin 998 araç kontrol edildi. Denetimlerde trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren, 4 araç sürücüsüne ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 38 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 2 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten, 36 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 1 sürücüye abartı egzoz takmaktan, 80 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten, işlem yapıldı. 34 araç trafikten men edildi.

Ayrıca, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelgeye istinaden il genelinde yapılan kontrollerde, 88 vatandaşa kısıtlamayı ihlalden dolayı hıfzıssıhha kanununa istinaden işlem yapıldı.