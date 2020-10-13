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Aktüel Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadından uyuşturucu çıktı
Aktüel

Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadından uyuşturucu çıktı

Karın bölgesine gizlenmiş 420 gram esrar bulunan kadın ile beraberindeki 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:57:19 -
Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadından uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karın bölgesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde şüphelenilen bir otomobil durduruldu.

Sürücü M.F.G'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu, kaputun altına gizlenmiş 450 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Araçtaki hamile görünümlü T.G'nin davranışlarından şüphelenen jandarma ekipleri kadını Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hemşire tarafından yapılan aramada, T.G'nin karın kısmına gizlenmiş 420 gram esrar bulundu.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

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